Общество

Мошенники предлагают «работу», чтобы выманить деньги

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Специалисты ВТБ обнаружили новую схему обмана, при которой мошенники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи».

Мошенники размещают на таких сайтах привлекательные вакансии, например помощника или ассистента генерального директора. Они быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве. Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс.

Через несколько дней «руководитель» срочно просит помочь - перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют еще денег, либо просто исчезают и блокируют все контакты.

«Подобные схемы используют доверие людей, которые ищут работу. Преступники не просто создают видимость трудоустройства - они искусственно формируют отношения «начальник - подчиненный», чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый «руководитель» просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег - даже под благовидным предлогом. Это всегда признак преступления», - отметил вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Как защититься? Прежде чем соглашаться на работу, нужно проверить работодателя: найти официальные контакты компании и убедиться в ее существовании, не ограничиваться перепиской в мессенджерах.

Нельзя переводить деньги, даже если обещают компенсацию или возврат средств - настоящий работодатель не станет просить об этом.

Нужно быть осторожнее с подозрительными номерами телефонов, так как мошенники часто их меняют и скрываются под вымышленными именами.

Если предлагают оплатить что-либо перед трудоустройством - это явный признак обмана.

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