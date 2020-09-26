Пензячка хотела осуществить мечту внука и лишилась 3 млн рублей

26.09.2020 | 19:00

В паутине идеальной лжи оказалась пензячка, которой далеко за 80.

63-летняя гражданка несколько лет готовила операцию по обману. Сейчас ее обвиняют в тайном хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба в особо крупном размере.

«Потерпевшая и злоумышленница познакомились в сентябре 2014 года. У них сложились дружеские отношения. В одном из разговоров потерпевшая пояснила, что у нее есть внук от единственной дочери, которая погибла, и она хотела бы устроить внука в высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Злоумышленница предложила свою помощь», - сообщила помощник прокурора Первомайского района г. Пензы Татьяна Кошелева.

На самом деле возможностей дать чужому ребенку образование и жилье в Северной столице у мошенницы не было.

Тем не менее за миф о своих неограниченных способностях женщина взяла большую сумму денег.

«В общей сложности потерпевшая передала ей 3 миллиона 42 тысячи рублей, но мечту внука так и не исполнила. В судебном заседании женщина вину в совершении преступления признала, однако от дачи показаний отказалась и об обстоятельствах дела ничего не пояснила», - уточнила Татьяна Кошелева.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и обязал возместить пострадавшей причиненный ущерб.