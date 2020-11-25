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Криминал

Водитель из Кузнецка задержан за взятку на трассе М5

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Житель Кузнецка предстанет перед судом в Ульяновской области. Мужчину обвиняют в попытке подкупить сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел 13 октября в Новоспасском районе, на 836-м километре трассы М5 «Урал». Кузнечанин, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, проехал на запрещающий сигнал светофора и был остановлен инспектором ДПС. Желая избежать ответственности за административное нарушение, мужчина решился на уголовное преступление.

«Находясь в служебной машине, он положил в подстаканник между передними сиденьями патрульного автомобиля купюру номиналом 500 рублей. Однако незаконные действия были тут же пресечены», - сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

«После утверждения обвинительного акта дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировали представители надзорного ведомства.

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Гость||

И откуда такие идиоты берутся, дал взятку в 500 р,а инспектор за то что отказался от взятки получит премию в 20 000,.Хоть немного поразмыслил бы ну кто сейчас будет нарушать закон ,да за 500 р?

Имя: Гость
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