Водитель из Кузнецка задержан за взятку на трассе М5

25.11.2020 | 11:57

Житель Кузнецка предстанет перед судом в Ульяновской области. Мужчину обвиняют в попытке подкупить сотрудника правоохранительных органов.

Инцидент произошел 13 октября в Новоспасском районе, на 836-м километре трассы М5 «Урал». Кузнечанин, находившийся за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, проехал на запрещающий сигнал светофора и был остановлен инспектором ДПС. Желая избежать ответственности за административное нарушение, мужчина решился на уголовное преступление.

«Находясь в служебной машине, он положил в подстаканник между передними сиденьями патрульного автомобиля купюру номиналом 500 рублей. Однако незаконные действия были тут же пресечены», - сообщается на сайте прокуратуры Ульяновской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

«После утверждения обвинительного акта дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировали представители надзорного ведомства.