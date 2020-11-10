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Криминал

Лежавший на улице в Пензе мужчина оказался подозреваемым в краже

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Бдительность жителей Пензы помогла задержать мужчину, подозреваемого в хищении имущества. Инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября.

«Днем в правоохранительные органы позвонили местные жители и сообщили, что во дворе дома по улице Коммунистической лежит мужчина в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сигнал был передан ближайшему экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Когда стражи общественного порядка прибыли на место и установили личность нарушителя, оказалось, что он находится в розыске по подозрению в краже велосипеда.

50-летнего гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Странно как-то. Вроде, писали, что вытрезвитель открыли.

Гость||

И сейчас он лежит у подстанции на Пр. Победы 2,4,6.

Гость||

Был бы человек, а дело найдётся... Л.П.Берия

Имя: Гость
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