В Пензе 21-летний пассажир сломал нос таксисту

09.11.2020 | 09:19

В Пензе 48-летний летний таксист пострадал от рук своего пассажира. Инцидент произошел на улице Гастелло.

«Во втором часу ночи экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что возле одного из домов между водителем такси и пассажиром разгорелся словесный конфликт», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего гражданина, устроившего драку.

Таксист рассказал, что они с молодым человеком разошлись во мнениях относительно цены поездки. В результате пассажир нанес водителю несколько ударов по голове.

Для пострадавшего вызвали бригаду скорой помощи. Он был госпитализирован с предварительным диагнозом «перелом носа». Агрессора задержали и передали для дальнейшего разбирательства в УМВД России по г. Пензе.