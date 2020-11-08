В Instagram хакер собирал деньги от имени жительницы Иссы

08.11.2020 | 09:17

В Иссе возбудили уголовное дело по факту взлома страницы в социальной сети Instagram.

Хакерской атаке подверглась 36-летняя жительница поселка. От ее имени неизвестный человек разместил сообщение о сборе денег.

Средства псевдовладельцу аккаунта требовались якобы на лечение дочери, которая попала в ДТП. Их нужно было присылать на указанный злоумышленником номер банковского счета.

При этом вход на страницу для ее настоящей хозяйки оказался заблокированным.

«В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, а также потерпевших, которые могли перечислить денежные средства на его счет», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

За неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее блокирование, преступнику грозит наказание в виде двух лет лишения свободы.