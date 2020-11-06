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Криминал

В Бессоновском районе инспектор отказался от взятки в 3 000 рублей

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В четверг, 5 ноября, в Бессоновском районе водитель большегруза попытался дать взятку инспектору ГИБДД.

Это произошло в 14:28 на 662-м километре трассы М5.

Сотрудник ГАИ остановил автомобиль MAN, за рулем которого находился 37-летний гражданин Узбекистана. Шоферу грозило наказание за выезд на встречку. Чтобы избежать его, мужчина вложил в свой паспорт 3 000 и передал документ инспектору.

Последний предупредил, что дача взятки противоречит закону, но водитель настаивал на своем.

«Полицейский отказался принять незаконное вознаграждение и сообщил об этом в дежурную часть. На место была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Бессоновскому району.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Гость||

Плюнул тогда бы ему в харю

Имя: Гость
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