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Криминал

Из-за разговора с женщиной на кухне пензенец получил ножевые раны

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32-летний житель Пензы обвиняется в покушении на убийство. Преступление произошло в ночь с 23 на 24 марта в квартире с общей кухней на улице Бурмистрова.

Вечером к одному из жильцов пришел в гости друг. Он был наглядно знаком с соседкой приятеля, жившей в другой комнате. На общей кухне между ними завязалась беседа, и в этот момент их застал нетрезвый супруг женщины.

Увидев, что та разговаривает с посторонним мужчиной, он взревновал, схватил нож и нанес мнимому сопернику несколько ударов.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца, поскольку женщина начала разнимать их. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранения, нанесенные 43-летнему пензенцу, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Во время расследования ревнивец содержался под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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