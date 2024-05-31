Из-за разговора с женщиной на кухне пензенец получил ножевые раны

31.05.2024 | 09:21

32-летний житель Пензы обвиняется в покушении на убийство. Преступление произошло в ночь с 23 на 24 марта в квартире с общей кухней на улице Бурмистрова.

Вечером к одному из жильцов пришел в гости друг. Он был наглядно знаком с соседкой приятеля, жившей в другой комнате. На общей кухне между ними завязалась беседа, и в этот момент их застал нетрезвый супруг женщины.

Увидев, что та разговаривает с посторонним мужчиной, он взревновал, схватил нож и нанес мнимому сопернику несколько ударов.

«Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца, поскольку женщина начала разнимать их. Потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь», - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ранения, нанесенные 43-летнему пензенцу, были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Во время расследования ревнивец содержался под стражей. Сейчас уголовное дело направлено в суд.