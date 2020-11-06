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Криминал

Сердобчанин разлучится с беременной женой из-за жажды наживы

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Сердобский городской суд наказал 26-летнего местного жителя за поддельные банкноты.

Молодой человек работал вахтовым методом в Москве со своим другом. Летом приятели купили в столице шесть фальшивых пятитысячных купюр. Приобретенное они поделили поровну и вернулись домой, однако знакомый сельчанина вскоре задумался о возможном наказании, испугался и уничтожил свою часть.

Житель Сердобского района не стал делать подобного. Полицейские вышли на преступника через его 20-летнюю жену, которая узнала про поддельные деньги, взяла две купюры и сбыла одну в Спасске, а другую - в Каменке, получив сдачу.

В суде сердобчанка признала вину, однако представила справку о беременности. Ей назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, отсроченное до достижения ребенком 14 лет.

Мужа будущей матери приговорили к колонии строгого режима сроком на 1,5 года.

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