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Криминал

Беременной сердобчанке отсрочили наказание за сбыт фальшивых денег

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Суд вынес приговор 20-летней уроженке Сердобска, помогавшей своему сожителю сбывать фальшивые купюры.

Гражданка знала, что в кошельке ее сожителя хранятся поддельные банковские билеты, весьма похожие на настоящие. 9 июля она взяла из портмоне две купюры по 5 тысяч рублей и поехала в Спасск. В аптеке она расплатилась фальшивкой и получила сдачу.

11 июля сердобчанка отправилась в Каменку и таким же способом сбыла там еще один поддельный банковский билет.

В августе женщина зарегистрировала брак с сожителем, в отношении которого также расследуется уголовное дело о сбыте поддельных купюр в Пензенской области и других регионах России.

Сердобчанка признала вину, однако представила справку о беременности. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Оно отсрочено до достижения ребенком 14 лет.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Хороший отмаз ! Интересно как ее через 14 лет будут привлекать ?

Гость||

она будет постоянно беременная

Имя: Гость
Комментарий:

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