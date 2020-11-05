20 ударов: в Никольске мужчина лишился жизни за несдержанность

05.11.2020 | 17:19

36-летнего жителя Никольска обвиняют в гибели 47-летнего знакомого. Речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Следствие установило, что вечером 27 июля горожанин встретил двоих мужчин и они решили «сообразить на троих» около его дома.

Во время импровизированного застолья один из знакомых без причины ударил никольчанина рукой по лицу. Между собутыльниками завязалась потасовка, но прохожий разнял их, и компания разошлась.

«Через некоторое время обвиняемый вновь встретил потерпевшего на улице Победы в Никольске и, вспомнив, что в тот вечер обидчик первым ударил его, начал избивать. В общей сложности он нанес последнему не менее 8 ударов руками по голове и не менее 12 - по телу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, от которой на следующий день скончался в пензенской больнице.

Никольчанина задержали и заключили под стражу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - добавила Татьяна Махницкая.