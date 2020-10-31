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Криминал

В Пензенской области фермер скрыл налоги почти на 4 млн рублей

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя. Ему инкриминируется уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

По данным следствия, глава крестьянско-фермерского хозяйства с апреля 2017 года по декабрь 2018-го уклонялся от уплаты единого сельскохозяйственного налога, включая в декларации ложные сведения. Общая сумма задолженности составила более 3,9 млн рублей.

При взаимодействии сотрудников регионального следственного управления, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и УФНС России по Пензенской области в отношении фермера было возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения налогового преступления. Принимаются меры для погашения подозреваемым задолженности. Расследование продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Молодец зачем этим пидорам платить

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