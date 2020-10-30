На Южной Поляне едва не убили молодого мужчину

30.10.2020 | 08:28

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 37-летнего местного жителя. Преступление было совершено в одном из домов на улице Краснова.

Обвиняемый - мужчина в возрасте 31 года. По данным следствия, вечером 21 октября он пришел в гости к своей знакомой. Спустя некоторое время к ним присоединились еще двое приятелей хозяйки.

Между мужчинами произошел конфликт. По мнению обвиняемого, один из гостей (именно он впоследствии едва не был убит) слишком громко разговаривал. Хозяйка попросила шумного гостя и его знакомого уйти. Тот согласился, но через несколько минут вернулся уже с двумя соратниками и потребовал, чтобы обвиняемый тоже вышел на улицу - для выяснения отношений. Он это сделал.

В итоге между мужчинами произошла драка. Младший дважды ударил старшего ножом, один раз - в грудную клетку. Однако убить его злоумышленнику не удалось - знакомый потерпевшего выбил оружие из его рук.

Раненого горожанина госпитализировали. Сейчас он находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обвиняемый заключен под стражу.

«Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, публичное оскорбление представителя власти, незаконное проникновение в жилище, грабеж, нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - перечислила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Расследование продолжается.