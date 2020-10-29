В Пензе 16-летний подросток стал жертвой ограбления

29.10.2020 | 09:01

В Пензе 33-летний мужчина предстанет перед судом за ограбление подростка с применением насилия.

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в конце сентября 2020 года в квартире дома на улице Ухтомского. Там отдыхала компания.

Один из гостей (33-летний мужчина) позвал другого (16-летнего) в соседнюю комнату, несколько раз ударил по лицу и потребовал отдать телефон и другие ценности. В результате добычей злоумышленника стало не только устройство связи, но и смарт-часы, цепочка, кольцо и деньги. Общая сумма причиненного ущерба составила около 8 тыс. руб.

Представители потерпевшего обратились в правоохранительные органы. По факту случившегося возбудили дело.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств грабежа и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.