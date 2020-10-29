Пензенского подростка заподозрили в краже денег на продукты

29.10.2020 | 08:25

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка. 17-летнего жителя Земетчинского района считают причастным к краже с банковского счета.

«По данным следствия, в сентябре 2020 года он нашел на улице в селе Засечном банковскую карту. При приобретении продуктов в одном из магазинов молодой человек решил расплатиться с ее помощью», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Замысел удался. Тогда юноша оплатил чужой картой еще несколько покупок, похитив всего более 3 тыс. руб.

Избежать ответственности подростку не удалось. По факту случившегося возбудили дело.

В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства кражи и занимается закреплением доказательственной базы. В ближайшее время будет решен вопрос о постановке подростка на учет.