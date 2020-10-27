Криминал

Два пензенца оказались на скамье подсудимых за кражу 12 стульев

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В Пензе суд вынес приговор двум приятелям, которые, подобно героям Ильфа и Петрова, устроили охоту на стулья.

Ранним утром 16 апреля 2019 года они договорились обокрасть кафе. Вошли в незапертые ворота и вынесли с летней площадки 12 стульев общей стоимостью 27 222 рубля. Сокровищ в них не оказалось, и подельники удовлетворились самой мебелью.

Однако злоумышленникам не удалось уйти от возмездия - оба оказались на скамье подсудимых, признали свою вину и раскаялись.

Служители Фемиды приняли во внимание, что один из приятелей имеет положительные рекомендации и малолетних детей, а второй характеризуется неудовлетворительно.

В итоге мужчинам назначено наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы. С них также взыскано солидарно возмещение материального ущерба - 27 222 рубля.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Киса и Ося?)))

Гость||

Походу их вломил отец Федор.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

приняли во внимание, что один из приятелей имеет положительные рекомендации и малолетних детей, а второй характеризуется неудовлетворительно
Характеристики разные, а получили одинаково... Что принимали служители фемиды?

Имя: Гость
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