В Кузнецке еще один уклонист не пожелал отдать долг Родине

23.10.2020 | 16:39

26-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований.

В начале октября мужчина был уведомлен о том, что 13-го числа должен явиться в военкомат для отправки в вооруженные силы, но проигнорировал приглашение.

15 октября он получил новую повестку, но в военкомате новобранца не дождались. Таким образом, призывник проявил пренебрежение к Уголовному кодексу РФ.

На встрече со следователем кузнечанин пояснил, что не желает проходить срочную службу.

«Устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления, идет закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нежелание отдавать долг Родине - аргумент, который приводят многие уклонисты. Но есть призывники, которые проявляют фантазию. Так, один из них выдумал болезнь сердца. Другой же мотивировал свою неявку в военкомат нежеланием выполнять чужие приказы.