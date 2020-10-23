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Криминал

В Кузнецке еще один уклонист не пожелал отдать долг Родине

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26-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований.

В начале октября мужчина был уведомлен о том, что 13-го числа должен явиться в военкомат для отправки в вооруженные силы, но проигнорировал приглашение.

15 октября он получил новую повестку, но в военкомате новобранца не дождались. Таким образом, призывник проявил пренебрежение к Уголовному кодексу РФ.

На встрече со следователем кузнечанин пояснил, что не желает проходить срочную службу.

«Устанавливаются всех обстоятельства совершенного преступления, идет закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Нежелание отдавать долг Родине - аргумент, который приводят многие уклонисты. Но есть призывники, которые проявляют фантазию. Так, один из них выдумал болезнь сердца. Другой же мотивировал свою неявку в военкомат нежеланием выполнять чужие приказы.

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Гость||

Нормальные ребята в городе растут, не хотят элитных сынков обслуживать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

не желает проходить срочную службу.
ну и за чем там нужен воин который не желает?

Гость||

каков наглец!

Гость||

Не хочет защищать Родину, пускай валит отсюда, нахрена нам такие граждане

Гость||

Никто не хочет кудрявого защищать.

Гость||

да что же это такое то, не хочет он служить! его и девки любить не будут, коли не отслужит. а ну как бусурмане нападут, кто будет нас защищать?!

Имя: Гость
Комментарий:

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