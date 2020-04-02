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Криминал | 20-летнего кузнечанина будут судить за уклонение от призыва

02.04.2020|08:50
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20-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дело об уклонении от призыва на военную службу.

По данным следствия, в феврале 2019 года молодой человек получил повестку из военкомата. 18 марта он должен был явиться туда для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Однако он проигнорировал требование, не имея на то уважительных причин.

Осенью ситуация повторилась. В сентябре молодого человека уведомили, что 15 октября он должен приехать в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссий. Кузнечанин этого не сделал.

По данным фактам возбудили дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

«Подозреваемый пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, в связи с чем не являлся в назначенные даты в военкомат. В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Расследование продолжается.

Ранее к уголовной ответственности привлекли 22-летнего уклониста из Кузнецкого района. Его приговорили к штрафу в размере 10 тыс. руб.

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Гость|02.04.2020 09:14|

Я лучше на зону зато выйду крутым (Я В ПРОХОДНЯК А ТАМ ГОЛЯК)

Гость|02.04.2020 09:19|

— Есть такое слово: «Надо»!

— А я тогда присягу принимать не буду!

— Эх, дружок, молод ты… Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя!

Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова. (с) ДМБ

Гость|02.04.2020 09:22|

Такая же новость была ровно год назад

Даже картинка та же ))))

https://www.penzainform.ru/news/crime/2019/04/02/uklonist_iz_chaadaevki_ne_smog_privesti_veskuyu_prichinu_neyavki_v_voenkomat.html

Гость|02.04.2020 09:26|

А я трансгендер меня возьмут?

Гость|02.04.2020 09:29|

Нельзя ломать судьбы молодежи это неправильно. Население надо воспитывать трудом а не палкой и другими методами. Человек не созрел а причин множество.

Имя: Гость
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