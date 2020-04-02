02.04.2020 | 08:50

20-летний житель Кузнецка стал фигурантом уголовного дело об уклонении от призыва на военную службу.

По данным следствия, в феврале 2019 года молодой человек получил повестку из военкомата. 18 марта он должен был явиться туда для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Однако он проигнорировал требование, не имея на то уважительных причин.

Осенью ситуация повторилась. В сентябре молодого человека уведомили, что 15 октября он должен приехать в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссий. Кузнечанин этого не сделал.

По данным фактам возбудили дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

«Подозреваемый пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, в связи с чем не являлся в назначенные даты в военкомат. В настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Расследование продолжается.

Ранее к уголовной ответственности привлекли 22-летнего уклониста из Кузнецкого района. Его приговорили к штрафу в размере 10 тыс. руб.

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