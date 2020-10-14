В Пачелмском районе осудили виновника нападения на продавца

14.10.2020 | 12:33

В Пачелмском районе перед судом предстал 45-летний местный житель, обвинявшийся в разбойном нападении.

Преступление было совершено 6 июня в магазине в селе Пустынь. Нетрезвый мужчина, имевший при себе нож, вошел в торговый зал и, приставив оружие к горлу продавщицы, пригрозил расправой, если она не отдаст товар.

Женщина не оказала сопротивления, и злоумышленник сложил в принесенный с собой рюкзак 6 бутылок водки, 6 пачек сигарет и батон колбасы. Затем он скрылся.

Нанесенный владельцу магазина ущерб оценили в 2 000 рублей.

Свою вину сельчанин признал. При вынесении приговора суд учел наличие у него трех детей, добровольное возмещение материального ущерба, а также то, что мужчина - ветеран боевых действий. Ему назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.