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Криминал

В Пачелмском районе осудили виновника нападения на продавца

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В Пачелмском районе перед судом предстал 45-летний местный житель, обвинявшийся в разбойном нападении.

Преступление было совершено 6 июня в магазине в селе Пустынь. Нетрезвый мужчина, имевший при себе нож, вошел в торговый зал и, приставив оружие к горлу продавщицы, пригрозил расправой, если она не отдаст товар.

Женщина не оказала сопротивления, и злоумышленник сложил в принесенный с собой рюкзак 6 бутылок водки, 6 пачек сигарет и батон колбасы. Затем он скрылся.

Нанесенный владельцу магазина ущерб оценили в 2 000 рублей.

Свою вину сельчанин признал. При вынесении приговора суд учел наличие у него трех детей, добровольное возмещение материального ущерба, а также то, что мужчина - ветеран боевых действий. Ему назначили 3 года лишения свободы в колонии общего режима.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

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Гость||

А на войне как на войне?

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