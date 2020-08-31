Жителю Пачелмского района грозит суд за разбойное нападение

31.08.2020 | 09:56

В Пачемском районе 44-летнего местного жителя обвиняют в разбойном нападении. Преступление было совершено 9 июня.

Нетрезвый мужчина вооружился кухонным ножом и направился в магазин, который находится в селе Пустынь. В помещении он приставил нож к шее продавца и, угрожая расправиться с сельчанкой, забрал алкоголь, сигареты, продукты питания и скрылся.

Общая сумма похищенного составила 2 000 рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Женщина рассказала о случившемся родственнику. Тот узнал обидчика и назвал его имя. На следующее утро злоумышленника задержали правоохранители.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Это не первый в 2020 году случай, когда сельчане совершают разбойные нападения на продавцов магазинов. Так, в марте в Павловке Никольского района 39-летний мужчина грозился зарезать сотрудницу торговой точки, если она добровольно не отдаст ему четыре полуторалитровые бутылки пива и сигареты.