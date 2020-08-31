Жителю Пачелмского района грозит суд за разбойное нападение

В Пачемском районе 44-летнего местного жителя обвиняют в разбойном нападении. Преступление было совершено 9 июня.
Нетрезвый мужчина вооружился кухонным ножом и направился в магазин, который находится в селе Пустынь. В помещении он приставил нож к шее продавца и, угрожая расправиться с сельчанкой, забрал алкоголь, сигареты, продукты питания и скрылся.
Общая сумма похищенного составила 2 000 рублей, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Женщина рассказала о случившемся родственнику. Тот узнал обидчика и назвал его имя. На следующее утро злоумышленника задержали правоохранители.
В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Это не первый в 2020 году случай, когда сельчане совершают разбойные нападения на продавцов магазинов. Так, в марте в Павловке Никольского района 39-летний мужчина грозился зарезать сотрудницу торговой точки, если она добровольно не отдаст ему четыре полуторалитровые бутылки пива и сигареты.
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Срока очень маленькие за такие преступления.