В Пензе сотрудники ДПС преследовали угонщика, пока он не попал в ДТП

08.10.2020 | 10:42

В Пензе сотрудники ДПС поймали пьяного угонщика.

28 сентября около двух часов ночи внимание инспекторов привлек автомобиль ZAZ Chance, следовавший с выключенными фарами по проспекту Победы в районе автодорожного колледжа в направлении памятника Победы.

«Мы предприняли попытку остановить данное транспортное средство, но водитель проигнорировал наше требование. Тогда нами было организовано преследование. Автомобиль был остановлен на пересечении улиц Пушкина и Кулакова. Водитель предпринял попытку скрыться с места ДТП, но был задержан», - рассказал инспектор ДПС Сергей Ермошкин.

19-летний молодой человек, въехавший в металлическое ограждение, согласился пройти процедуру освидетельствования с помощью алкотестера. Прибор показал 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, у водителя не оказалось документов на машину. Он признался, что завладел ею незаконно.

Потерпевший оставил ZAZ Chance у дома своей девушки, а утром, выглянув в окно, машины не увидел. Он позвонил в полицию и выяснил, что ночью автомобиль угнали, злоумышленника поймали. а ZAZ поставили на штрафстоянку.

В отношении 19-летнего угонщика составили административный материал. Ему грозит наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 000 рублей.