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Криминал

В Пензе сотрудники ДПС преследовали угонщика, пока он не попал в ДТП

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В Пензе сотрудники ДПС поймали пьяного угонщика.

28 сентября около двух часов ночи внимание инспекторов привлек автомобиль ZAZ Chance, следовавший с выключенными фарами по проспекту Победы в районе автодорожного колледжа в направлении памятника Победы.

«Мы предприняли попытку остановить данное транспортное средство, но водитель проигнорировал наше требование. Тогда нами было организовано преследование. Автомобиль был остановлен на пересечении улиц Пушкина и Кулакова. Водитель предпринял попытку скрыться с места ДТП, но был задержан», - рассказал инспектор ДПС Сергей Ермошкин.

19-летний молодой человек, въехавший в металлическое ограждение, согласился пройти процедуру освидетельствования с помощью алкотестера. Прибор показал 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, у водителя не оказалось документов на машину. Он признался, что завладел ею незаконно.

Потерпевший оставил ZAZ Chance у дома своей девушки, а утром, выглянув в окно, машины не увидел. Он позвонил в полицию и выяснил, что ночью автомобиль угнали, злоумышленника поймали. а ZAZ поставили на штрафстоянку.

В отношении 19-летнего угонщика составили административный материал. Ему грозит наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео УМВД России по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Потерпевший оставил ZAZ Chance у дома своей девушки, а утром, выглянув в окно,
Ну зато у него был шанс... С девущькой

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прибор показал 0,55 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, у водителя не оказалось документов на машину.

penzainform.ru писал(a):
В отношении 19-летнего угонщика составили административный материал. Ему грозит наказание в виде ареста на срок от 10 до 15 суток либо штраф в размере 30 000 рублей.
а за угон ему ничего не светит? только наказание за пьянку?

Гость||

Гость писал(a):

а за угон ему ничего не светит? только наказание за пьянку?
Милый, это пока только административное дело. А уголовное это идёт отдельно теперь, всё ещё впереди.

Гость||

Гость писал(a):

С девущькой
УЧИ РУССКИЙ

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В отношении 19-летнего угонщика составили административный материал.
penzainform.ru писал(a):
В отношении 19-летнего угонщика составили административный материал.
АА он не от той же девущьки вышел?

Гость||

Гость писал(a):

АА он не от той же девущьки вышел?
От той же, но у него шанса не было

Гость||

penzainform.ru писал(a):

автомобиль ZAZ
А Запорожец машина класс, она даёт 100 километров в час, а ты купи ее и мне поверь, что За-по-рожец - машина зверь! Би-би-би-би, о е, би-би-би-би, о е...

Гость||

Гость писал(a):

А Запорожец машина класс, она даёт 100 километров в час, а ты купи ее и мне поверь, что За-по-рожец - машина зверь! Би-би-би-би, о е, би-би-би-би, о е...
Ну вообще то это снятый с производства в других странах Шевроле Ланос ,который выпускался на этом заводе по лицензии, и у которого от Запорожца только шильдики.

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