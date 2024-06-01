Пензенец потерял более миллиона, решив стать инвестором

01.06.2024 | 10:30

42-летний житель Пензы строил планы на грандиозный доход от инвестирования сбережений. Рекламу быстрого обогащения он увидел в интернете и решил, что этот вариант вполне ему подходит.

Мужчина оставил заявку. Ему позвонил незнакомец и рассказал, что для участия в торгах нужно перейти по ссылке и ввести реквизиты своей банковской карты. Горожанин послушно выполнил все, что ему велели.

Далее позвонила женщина, которая представилась куратором сайта. По ее указаниям пензенец перечислил более 1 млн рублей на продиктованные банковские счета. Он уже начал подсчитывать будущий капитал, однако надежды рухнули.

«Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть деньги. После неоднократных попыток вывести свои сбережения мужчина понял, что его обманул мошенник», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Примечательно, что «инвестор» знал о подобных аферах, но был уверен, что в его случае все честно. Теперь полиция ищет мошенника, которому грозит до 10 лет лишения свободы.