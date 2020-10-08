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Криминал

Интересовавшийся ценностями зареченец получил 60 ударов ножом

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В Заречном завершили расследование уголовного дела по факту убийства 29-летнего горожанина и покушения на убийство двух человек.

Инцидент произошел в квартире на проспекте Мира 3 марта. Вечером 52-летний зареченец встретился в подъезде дома со своим знакомым. Когда они разговаривали, из лифта вышли два приятеля собеседника мужчины и пригласили их в гости.

Компания устроила застолье. Как позже объяснил зареченец, разговор в итоге свернул в опасную сторону: новые знакомцы стали интересоваться, есть у него при себе и дома деньги или ценные предметы. При этом один из собутыльников схватился за золотую цепочку на шее гостя.

Завязалась драка. Зареченец схватил со стола нож и начал наносить им удары в голову, шею и тело покусившегося на его имущество.

«В общей сложности он сделал не менее 60 ударов. Мужчина 1990 года рождения скончался на месте происшествия от трех колото-резаных ранений груди», - рассказала старший помощник регионального СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Пострадал и 31-летний собутыльник зареченца: он получил пять ножевых ранений. Одно из них, в грудь, расценили как тяжкий вред здоровью. Пострадавший вырвался и вместе с хозяином жилища убежал. Мужчины вызвали полицию и удерживали дверь в квартиру до тех пор, пока не прибыли стражи правопорядка, не желая, чтобы злоумышленник скрылся.

Зареченца заключили под стражу, где он оставался все время следствия.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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