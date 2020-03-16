16.03.2020 | 16:30

Ночью в полицию Заречного поступил сигнал, что в одном из домов на проспекте Мира человека ранили ножом.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе осмотра на лестничной площадке седьмого этажа был обнаружен мужчина 1989 года рождения с проникающими колото-резаными ранениями, который был доставлен в городскую больницу № 6 города Пензы.

Также в квартире был обнаружен с многочисленными ножевыми ранениями труп мужчины, жителя города Заречного 1990 года рождения», - сообщил зам. начальника полиции ОМВД России по ЗАТО Заречный Андрей Петрушин.

Подозреваемого в совершении убийства и нанесении тяжких телесных повреждений задержали. Им оказался ранее судимый житель Заречного. С погибшим и потерпевшим мужчина познакомился в день трагедии. Они вместе распивали спиртное, а затем поссорились.

«Со слов злоумышленника, новые знакомые начали интересоваться, имеются ли у него дома при себе денежные средства. В ходе ссоры один из новых знакомых нанес обвиняемому удар по голове табуретом, в ответ мужчина схватил нож и ударил им не менее двух раз по телу оппонента, после чего он тем же ножом причинил второму потерпевшему множественные колото-резаные ранения груди, от которых тот скончался», - пояснил следователь-криминалист отдела СУ СК РФ по Пензенской области Константин Рассказов.

Подозреваемый задержан. Он находится под стражей.

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