В Пензенской области женщина пострадала после подпольной операции

07.10.2020 | 18:55

350 000 рублей должна заплатить акушерка за проведенный незаконный аборт. В суд на нее подала женщина, которой его и сделали. Впоследствии оказалось, что здоровье пациентки серьезно пострадало, детей она больше иметь не может. Все произошло около двух лет назад.

«Суд установил, что истица по предварительной договоренности с акушеркой участковой больницы пришла в ее кабинет после рабочего дня, где ей незаконно за денежное вознаграждение эта акушерка провела процедуру искусственного прерывания беременности.

Следует отметить, что у участковой больницы отсутствовала лицензия на проведение искусственного прерывания беременности в лабораторных условиях, а акушерка, проводившая процедуру, не имела высшего медицинского образования соответствующего профиля», - рассказала пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Приговором суда в 2019 году медработница признана виновной в незаконном проведении искусственного прерывания беременности. Ей назначили два года лишения свободы условно. Потом истица потребовала взыскать и компенсацию морального вреда.

«Определяя ее размер, суд учел не только степень и характер причиненных истцу физических и нравственных страданий, но и то, что та сама пожелала незаконно прервать беременность за вознаграждение, а в последующем отказалась от госпитализации и экстренной процедуры во избежание негативных последствий», - отметила Наталья Яшина.

Акушерка посчитала сумму компенсации слишком большой, подала апелляционную жалобу, но Пензенский областной суд оставил ее без удовлетворения.