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Криминал

20-летняя сердобчанка расплачивалась в аптеках фальшивыми деньгами

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В Каменке перед судом предстанет 20-летняя жительница Сердобского района, разменявшая купюры номиналом в 5 000 рублей.

В июне девушка взяла из кошелька сожителя две такие банкноты. Она знала, что деньги фальшивые, но решила воспользоваться ими.

Для начала сердобчанка отправилась в Спасск. Там в аптеке она расплатилась за товар одной из купюр, получила сдачу и ушла. Другую банкноту девушка потратила через несколько дней в Каменке. Подделка также осталась в аптеке, а злоумышленница уехала с прибылью.

«В ходе следствия обвиняемая вину в совершении указанных преступлений признала полностью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в суд. Молодой злоумышленнице грозит лишение свободы до 8 лет или штраф до 1 млн рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Зато червонец заработала)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

девушка взяла из кошелька сожителя две такие банкноты
А сожитель тут не при делах? Отвечать не будет? Группа лиц по предварительному сговору вообще-то нарисовалась.

Имя: Гость
Комментарий:

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