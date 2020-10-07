20-летняя сердобчанка расплачивалась в аптеках фальшивыми деньгами

07.10.2020 | 16:23

В Каменке перед судом предстанет 20-летняя жительница Сердобского района, разменявшая купюры номиналом в 5 000 рублей.

В июне девушка взяла из кошелька сожителя две такие банкноты. Она знала, что деньги фальшивые, но решила воспользоваться ими.

Для начала сердобчанка отправилась в Спасск. Там в аптеке она расплатилась за товар одной из купюр, получила сдачу и ушла. Другую банкноту девушка потратила через несколько дней в Каменке. Подделка также осталась в аптеке, а злоумышленница уехала с прибылью.

«В ходе следствия обвиняемая вину в совершении указанных преступлений признала полностью», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уголовное дело направлено в суд. Молодой злоумышленнице грозит лишение свободы до 8 лет или штраф до 1 млн рублей.