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Криминал

В Пензе знакомство двух мужчин в магазине закончилось трагедией

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего пензенца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

26 января горожанин познакомился в магазине с 64-летним мужчиной. Купив спиртное, он позвал нового приятеля к себе в гости. Но посиделки закончились трагично.

В квартире между собутыльниками произошла ссора. Разъяренный хозяин жилища не менее двадцати раз ударил старшего товарища кулаками и ногами по голове, рукам и груди. А после того, как жертва перестала подавать признаки жизни, вынес тело на улицу и бросил у подъезда.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшего наступила от тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер и повреждением легких», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Злоумышленника задержали, и, несмотря на то что мужчина не признался в содеянном, собранные доказательства подтвердили его причастность к преступлению. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за подобное.

Пензенца заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

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Источник — фото pixabay.com
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