Пензенец лишился квартиры из-за пьющего брата-близнеца

30.09.2020 | 18:26

От двухкомнатной квартиры не осталось ничего. Мужчина находился на длительном лечении, а в это время его брат-близнец, оформляя недвижимость, стал жертвой недобросовестного риэлтора. Последний, узнав, что родственник собственника квартиры и его спутница злоупотребляют спиртным, решил войти к ним в доверие и завладеть их имуществом.

«Для этого он неоднократно посещал данную квартиру и угощал жильцов алкогольными напитками. Затем он начал поиски подставного лица, на которого необходимо было оформить квартиру.

С этой целью он за денежное вознаграждение попросил ранее неизвестного мужчину, чтобы тот оформил на себя право собственности на данную квартиру. Для этого он должен был подписать договор купли-продажи с «хозяином жилья», в роли которого выступил брат-близнец законного владельца», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Елена Селезнева.

После того как сделка была оформлена, подозреваемый разместил в интернете объявление о продаже квартиры, которую уступил третьим лицам за 1,5 млн рублей. Эти деньги он потратил на личные нужды.

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - пояснила Елена Селезнева.