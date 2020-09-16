Маски-шоу: в Пензе вынесли приговор похитителю 20 млн из банкоматов

16.09.2020 | 11:17

В Пензе вынесли приговор 39-летнему жителю Саратова, которого признали виновным в краже более 20 млн рублей из двух банкоматов, установленных в торговых центрах на улице Аустрина и проспекте Строителей.

Преступления были совершены днем 7 апреля. Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили седого пожилого человека в форме инкассатора. Он подошел к банкомату, с помощью специального ключа вытащил кассеты с деньгами и спокойно ушел.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в ночь с 10 на 11 апреля в Саратовской области, но злоумышленником оказался совсем не старик.

Перед тем как пойти на дело, мужчина купил в интернет-магазине латексную маску с внешностью пожилого человека, сшил сумку под размер кассет банкомата, на машину установил подложные номера.

Раньше саратовец занимался техническим обслуживанием терминалов и банкоматов и хорошо изучил их, у него была форменная одежда и аксессуары инкассатора, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов.

Похищенные деньги полицейские обнаружили в тайнике на техническом этаже дома, в котором жил вор. «Здесь около 20 миллионов. Точную сумму я не знаю, к сожалению. Я их разложил по 50 листов под резинку, но не пересчитывал», - заявил мужчина.

Он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде четырех лет колонии общего режима с ограничением свободы на полгода.

«На автомобиль, который злоумышленник использовал для совершения преступления, обращено взыскание в доход государства», - сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.