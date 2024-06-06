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Криминал

Пензячка сняла с карты 45 тысяч и оставила деньги в лотке банкомата

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35-летняя жительница Пензы лишилась 45 тысяч рублей из-за своей забывчивости.

«Женщина решила снять с карты наличные. После того, как банкомат выдал карту, она, не дождавшись выдачи купюр, забрала пластик и ушла. Деньги остались в лотке банкомата», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Спохватившись, пензячка вернулась к банкомату, но купюр уже не было. Тогда она обратилась в полицию.

Правоохранители быстро установили, что деньги забрала 52-летняя жительница Пензы, которая следующей подошла к терминалу. Она призналась, что успела их потратить.

Теперь женщина стала фигуранткой уголовного дела. Ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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