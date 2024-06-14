В Белинском районе сельчанин ударил следователя дверцей калитки по ноге

14.06.2024 | 20:39

52-летний житель села Поим Белинского района, ранее судимый за наркопреступления, вновь предстал перед судом - на этот раз за нападение на следователя.

В 2023 году мужчина подал в следственный отдел заявление о неправомерных действиях сотрудника полиции. Так как сельчанин плохо себя чувствовал и не мог сам прибыть, женщина-следователь договорилась с ним о визите и 1 августа приехала на дом, чтобы разобраться в деле.

Она записала показания и протянула бланк мужчине для ознакомления. Но тот внезапно разозлился, отказался подписывать документ, вырвал его из рук женщины, смял и выбросил, потом схватил гостью за руку и потащил к выходу с подворья.

Там агрессор резко дернул калитку, ударив следователя по ноге. От боли женщина присела, и хозяин стукнул ее дверцей еще раз, а потом вытолкал на улицу. На служебном автомобиле пострадавшую доставили в районную больницу. Там выявили кровоподтеки и царапины.

В судебном заседании сельчанин заявил, что следователь его оговаривает и никаких травм он не причинял.

Суд учел, что сельчанин находится на испытательном сроке по постановлению суда, вынесенному в 2021 году. В итоге его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

«Мужчина подал апелляционную жалобу, но судебная коллегия по уголовным делам сочла назначенное ему наказание законным и обоснованным», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.