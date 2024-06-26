В Белинском районе пьяный мужчина избил знакомого кочергой

26.06.2024 | 14:31

49-летний житель Белинского района получил срок за нападение с кочергой на мужчину.

Днем 18 февраля пьяный местный житель был у знакомого, с которым вместе выпивал. Затем мужчины поссорились. Гость подошел к хозяину, лежавшему на кровати, поднял стоявшую рядом кочергу и не менее 3 раз ударил того по голове и руке.

Владелец дома получил травмы. Их квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

На агрессора завели уголовное дело. Ранее он уже был судим и еще не успел отбыть предыдущее наказание. Пострадавшему мужчина возместил моральный вред и ущерб, который причинил его имуществу.

«Наказание назначено по совокупности приговоров - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 11 месяцев и 25 дней», - сообщили в Белинском районном суде.