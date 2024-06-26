Сетевое издание|18+|Среда|26 июн 2024|15:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Белинском районе пьяный мужчина избил знакомого кочергой

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


49-летний житель Белинского района получил срок за нападение с кочергой на мужчину.

Днем 18 февраля пьяный местный житель был у знакомого, с которым вместе выпивал. Затем мужчины поссорились. Гость подошел к хозяину, лежавшему на кровати, поднял стоявшую рядом кочергу и не менее 3 раз ударил того по голове и руке.

Владелец дома получил травмы. Их квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

На агрессора завели уголовное дело. Ранее он уже был судим и еще не успел отбыть предыдущее наказание. Пострадавшему мужчина возместил моральный вред и ущерб, который причинил его имуществу.

«Наказание назначено по совокупности приговоров - в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и 6 месяцев, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 11 месяцев и 25 дней», - сообщили в Белинском районном суде.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте