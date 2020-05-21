«Маски-шоу»: из двух банкоматов в Пензе украли более 20 млн

Пензенские полицейские задержали в Саратовской области 39-летнего местного жителя, причастного к крупной краже.
В начале апреля из двух банкоматов, установленных в торговых центрах Пензы, похитили более 20 млн рублей.
Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили седого пожилого человека в форме инкассатора. Он подошел к банкомату, с помощью специального ключа вытащил кассеты с деньгами и спокойно ушел.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его, но злоумышленником оказался совсем не старик.
«Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как выяснилось, раньше мужчина занимался техническим обслуживанием терминалов и банкоматов и хорошо изучил их.
Перед тем как совершить преступление, он купил маску в интернет-магазине, сшил сумку под размер кассет банкомата, на свою машину установил подложные номера.
«В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний», - добавила Ирина Волк.
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