Криминал

«Маски-шоу»: из двух банкоматов в Пензе украли более 20 млн

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Пензенские полицейские задержали в Саратовской области 39-летнего местного жителя, причастного к крупной краже.

В начале апреля из двух банкоматов, установленных в торговых центрах Пензы, похитили более 20 млн рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили седого пожилого человека в форме инкассатора. Он подошел к банкомату, с помощью специального ключа вытащил кассеты с деньгами и спокойно ушел.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его, но злоумышленником оказался совсем не старик.

«Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, раньше мужчина занимался техническим обслуживанием терминалов и банкоматов и хорошо изучил их.

Перед тем как совершить преступление, он купил маску в интернет-магазине, сшил сумку под размер кассет банкомата, на свою машину установил подложные номера.

«В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний», - добавила Ирина Волк.

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Гость||

На чём прокололся?

Гость||

На маске через интернете магазин)))

Гость||

Гость писал(a):

На маске через интернете магазин)))
Вот лошара!

Гость||

мобилу с собой взял наверно- по биллингу отследили...

Гость||

На зоне будет уважаемым.

Гость||

дураки

Гость||

Гость писал(a):

а чём прокололся?
Гость писал(a):
а чём прокололся?
А тебе зачем? Взяли на карандаш.

Гость||

Что то не учёл, 14-й друг Оушена)))

Гость||

Поди номера то сменил, а на стеклах телефон забыл стереть с надписью "Позвоните, если моя машина вам мешает"))

На какой то мелочи спалился, как всегда. Как говорится: Тебя посодют - а ты не воруй.

Имя: Гость
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