«Маски-шоу»: из двух банкоматов в Пензе украли более 20 млн

21.05.2020 | 09:52

Пензенские полицейские задержали в Саратовской области 39-летнего местного жителя, причастного к крупной краже.

В начале апреля из двух банкоматов, установленных в торговых центрах Пензы, похитили более 20 млн рублей.

Оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и заметили седого пожилого человека в форме инкассатора. Он подошел к банкомату, с помощью специального ключа вытащил кассеты с деньгами и спокойно ушел.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его, но злоумышленником оказался совсем не старик.

«Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта. В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как выяснилось, раньше мужчина занимался техническим обслуживанием терминалов и банкоматов и хорошо изучил их.

Перед тем как совершить преступление, он купил маску в интернет-магазине, сшил сумку под размер кассет банкомата, на свою машину установил подложные номера.

«В настоящее время устанавливается причастность обвиняемого к совершению аналогичных противоправных деяний», - добавила Ирина Волк.