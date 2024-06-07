В Каменке вынесен приговор рецидивисту, зарезавшему гостя

07.06.2024 | 09:45

43-летний житель Каменки, ранее судимый за убийство, угрозу убийством, умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью и побои, вновь предстал перед судом. Очередное преступление он совершил в феврале этого года.

Горожанин познакомился с компанией из Пензы и пригласил новых приятелей к себе на выпивку. Во время застолья у него произошла ссора с одним из гостей. Через некоторое время мужчины отправились в магазин за спиртным, а горожанин остался дома.

Через несколько минут раздался сильный стук в дверь. За ней стоял гость, с которым у владельца квартиры произошел конфликт, и требовал впустить его. Хозяину такое не понравилось. Он взял нож, ударил пензенца в грудь и вернулся в квартиру.

32-летний мужчина умер в подъезде. Тело нашла соседка и позвонила в полицию. Сотрудники выяснили, в чьей квартире побывал погибший, и ее владелец признался в убийстве.

«Ему назначено наказание в виде 9 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.