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Криминал

В Вадинском районе ревнивец ударил женщину ножом

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47-летний житель села Ягановка Вадинского района, ранее отбывший наказание за убийство жены и условно лишившийся свободы за браконьерство, вновь предстал перед судом. На момент совершения очередного преступления он находился на испытательном сроке.

Вечером 4 ноября 2023 года мужчина гостил у сожительницы. Пара поссорилась, и нетрезвый сельчанин ударил женщину ножом.

Во время следствия он рассказал, что приревновал подругу к третьему участнику застолья. А когда та жестоко оскорбила его, посмеявшись над врожденным дефектом руки, схватил нож и вонзил лезвие обидчице в живот.

Поняв, что рана серьезная, сельчанин отправил детей сожительницы за родственниками и за медицинской помощью.

В суде агрессор отказался от дачи показаний. По совокупности приговоров ему назначено наказание - 4 года колонии строгого режима.

«Потерпевшая от исковых требований о возмещении вреда отказалась. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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