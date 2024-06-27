В Пензе вынесен приговор ревнивому убийце с улицы Львовской

27.06.2024 | 08:47

Суд вынес приговор жителю Пензы, признав его виновным в убийстве.

11 марта 49-летний горожанин и его 39-летняя сожительница выпивали в квартире на улице Львовской. Когда мужчина ушел спать, его гражданская жена пригласила в гости отца своей дочери, и застолье продолжилось.

Проснувшийся от шума хозяин, увидев бывшего своей женщины, приревновал и ударил его кухонным ножом в грудь. 43-летний мужчина скончался в больнице от проникающего колото-резаного ранения с массивной кровопотерей.

Убийцу задержали и заключили под стражу.

«Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.