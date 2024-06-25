Зареченец штыком грозился зарезать жену и замахивался на полицейского

25.06.2024 | 11:34

Житель Заречного оказался на скамье подсудимых за целый ряд преступлений: избиение женщины, угрозу убийством и агрессию в отношении стража порядка. Все они были совершены за короткий срок.

В ночь на 7 апреля на проспекте 30-летия Победы пьяный зареченец поссорился с женой и с такой силой ударил ее сумкой по голове, что она упала. Муж несколько раз пнул ее ногой в голову и нанес черепно-мозговую травму.

Вечером 26 апреля горожанин снова был нетрезв. Между ним и супругой опять разгорелся конфликт, и он стал запугивать женщину - достал из ножен штык, изготовленный на производстве, направил лезвие в лицо женщины и произнес: «Зарежу!»

Этим дело не закончилось. 29 апреля около 10:40 сотрудник полиции, расследовавший дело об угоне автомобиля, пришел к зареченцу. Его жена позволила стражу порядка войти в квартиру. Тот представился, предъявил служебное удостоверение и сообщил, что должен осмотреть жилище.

Но пьяный хозяин схватил штык и стал размахивать им перед полицейским. Требования прекратить угрозы и убрать холодное оружие ни к чему не привели.

После этого зареченец предстал перед судом. Учитывая, что ранее он не нарушал уголовный кодекс, ему вынесли приговор - 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.