Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|15:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Кузнечанин отправится в колонию особого режима за убийство невестки

Печать

Суд вынес приговор 65-летнему жителю Кузнецка, признав его виновным в убийстве. Мужчина, дважды судимый за тяжкие преступления (убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), вновь отправится в места лишения свободы.

Преступление он совершил 6 сентября 2019 года в доме, где жил с престарелой матерью, младшим братом и его женой. Пьяному мужчине не понравилось, что 43-летняя невестка стала искать что-то в шкафу, где лежали его вещи. Разгорелся конфликт, кузнечанин схватил нож и четырежды вонзил лезвие свойственнице в грудь, живот и правое бедро.

Пострадавшая умерла в больнице от двух колото-резаных ранений живота, осложненных кровотечением и развившимся перитонитом.

«Во время следствия мужчина находился под стражей. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии особого режима и ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Свойственница нашла кому права качать.

Гость||

Мужик молодец!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

свойственнице в грудь
Нет такого слова.

Есть СВОЯК и СВОЯЧЕНИЦА.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(a):

Свойственница нашла кому права качать.
Да, сдурила над старичком.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте