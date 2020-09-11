Кузнечанин отправится в колонию особого режима за убийство невестки

11.09.2020 | 14:17

Суд вынес приговор 65-летнему жителю Кузнецка, признав его виновным в убийстве. Мужчина, дважды судимый за тяжкие преступления (убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), вновь отправится в места лишения свободы.

Преступление он совершил 6 сентября 2019 года в доме, где жил с престарелой матерью, младшим братом и его женой. Пьяному мужчине не понравилось, что 43-летняя невестка стала искать что-то в шкафу, где лежали его вещи. Разгорелся конфликт, кузнечанин схватил нож и четырежды вонзил лезвие свойственнице в грудь, живот и правое бедро.

Пострадавшая умерла в больнице от двух колото-резаных ранений живота, осложненных кровотечением и развившимся перитонитом.

«Во время следствия мужчина находился под стражей. Ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии особого режима и ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.