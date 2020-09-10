В Сердобске подростка задержали за ограбление 32-летнего знакомого

10.09.2020 | 09:08

В Сердобском районе возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего юноши. Подростка считают причастным к грабежу с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Инцидент произошел вечером 22 августа в Сердобске. Жертвой преступления стал 32-летний знакомый подозреваемого.

«По данным следствия, подросток повалил потерпевшего на землю и потребовал, чтобы тот передал ему сотовый телефон, приобретенный за 25 тысяч рублей. В результате примененного насилия он передал устройство злоумышленнику», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Сейчас ведется расследование. Сотрудники СУ СК устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательственную базу. Подростка могут поставить на профилактический учет.

Согласно уголовному кодексу, за грабеж с применением неопасного для жизни насилия могут быть назначены принудительные работы или лишение свободы.