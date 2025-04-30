В Нижнем Ломове пьяный мужчина напал на пенсионерку на улице

30.04.2025 | 10:53

В Нижнем Ломове 73-летняя пенсионерка стала жертвой грабителя на улице. Он набросился на женщину, когда та направлялась домой.

«Я шла по Островского, и на меня напал сзади мужчина: повалил меня на землю, сел на меня, начал вырывать сумку и кричать «Я тебя удушу!» Я стала звать на помощь, мимо проходил мужчина и оттащил его», - рассказала пенсионерка.

Она сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники установили личность нападавшего.

«Им оказался ранее судимый местный житель 1967 года рождения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося он был доставлен в отдел полиции», - отметила замначальника отдела МО МВД России «Нижнеломовский» Юлия Малинина.

Мужчина признал вину и объяснил, что напал на прохожую, так как был пьян.

Возбуждено уголовное дело, с местного жителя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.