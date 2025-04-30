В Нижнем Ломове пьяный мужчина напал на пенсионерку на улице

В Нижнем Ломове 73-летняя пенсионерка стала жертвой грабителя на улице. Он набросился на женщину, когда та направлялась домой.
«Я шла по Островского, и на меня напал сзади мужчина: повалил меня на землю, сел на меня, начал вырывать сумку и кричать «Я тебя удушу!» Я стала звать на помощь, мимо проходил мужчина и оттащил его», - рассказала пенсионерка.
Она сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники установили личность нападавшего.
«Им оказался ранее судимый местный житель 1967 года рождения. Для выяснения всех обстоятельств случившегося он был доставлен в отдел полиции», - отметила замначальника отдела МО МВД России «Нижнеломовский» Юлия Малинина.
Мужчина признал вину и объяснил, что напал на прохожую, так как был пьян.
Возбуждено уголовное дело, с местного жителя взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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