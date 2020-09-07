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Криминал

В Пензе до обвиняемого не дошла курица гриль с необычной начинкой

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В Пензенской области родственники и знакомые заключенных не оставляют попыток доставить им наркотики. В этот раз получателем должен был стать 23-летний молодой человек, обвинявшийся в мошенничестве и находившийся в СИЗО-1.

Запрещенное вещество обнаружили сотрудники оперативных подразделений в продуктовой передаче от жителя областного центра. Хитрый горожанин спрятал гашиш в тушке курицы гриль. Но внутренности птицы не смогли порадовать адресата, так как служебная собака почуяла неладное.

В июле этого года передачи с сюрпризом не дождался и осужденный исправительной колонии № 5 в Терновке. В апреле там нашли наркотик в пакете с мюсли. Умудрились запихать вещества также в тюбик зубной пасты.

А еще в мае рассказывалось о курице гриль, «фаршированной» метилэфедроном.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы УФСИН России по Пензенской области
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