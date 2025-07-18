«Легкие деньги»: башмаковца осудили за мошенничество с соцконтрактом

18.07.2025 | 12:24

59-летний житель Башмаковского района похитил деньги, притворившись, что хочет заниматься установкой кондиционеров.

Мужчина обратился в управление соцзащиты населения с заявлением о желании заключить социальный контракт. Будущий «предприниматель» с помощью интернета составил бизнес-план, в котором указал, что на закупку оборудования потребуется 265 726 рублей.

Заявку мужчины одобрили, он получил 350 000 рублей. 266 156 рублей сельчанин забрал себе, а чтобы скрыть хищение, купил подложные документы, которые якобы подтверждали приобретение нужного для открытия дела товара.

Фальшивые бумаги мужчина предоставил в качестве отчета о расходах по социальному контракту, тем самым обманув управление соцзащиты и причинив государству ущерб.

Свою вину сельчанин признал, ущерб полностью возместил еще до вынесения приговора.

Мужчине назначили наказание в виде штрафа на сумму 150 000 рублей, рассказали в пресс-службе Башмаковского районного суда.