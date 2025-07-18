В Кузнецке арестовали водителя, насмерть сбившего девушку

18.07.2025 | 17:48

В Кузнецке взяли под стражу местного жителя, обвиняемого в смертельном ДТП, которое случилось 22 июня на улице Белинского.

По данным ГАИ, в 19:55 33-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Ее госпитализировали с травмами.

Позже пострадавшая скончалась в детской центральной районной больнице.

Следователь подал ходатайство о заключении мужчины под стражу.

С учетом тяжести предъявленного обвинения и обстоятельств дела, прошение было удовлетворено. Мужчину арестовали на 2 месяца, сообщили в Кузнецком районном суде.