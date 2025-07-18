В Кузнецке арестовали водителя, насмерть сбившего девушку

В Кузнецке взяли под стражу местного жителя, обвиняемого в смертельном ДТП, которое случилось 22 июня на улице Белинского.
По данным ГАИ, в 19:55 33-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил 17-летнюю девушку, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу. Ее госпитализировали с травмами.
Позже пострадавшая скончалась в детской центральной районной больнице.
Следователь подал ходатайство о заключении мужчины под стражу.
С учетом тяжести предъявленного обвинения и обстоятельств дела, прошение было удовлетворено. Мужчину арестовали на 2 месяца, сообщили в Кузнецком районном суде.
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