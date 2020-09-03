В Пензе у женщины в квартире нашли 110 свертков с героином

03.09.2020 | 19:42

Сотрудники пензенской полиции перекрыли канал поставки героина в регион. Задержана жительница Московской области, ранее судимая за убийство.

«В ходе личного досмотра обнаружено шесть свертков с героином, приготовленных для дальнейшего сбыта, и еще два свертка задержанная приготовила к сбыту на территории Ленинского района. Они также были изъяты», - сообщил заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

В Пензе задержанная посуточно снимала квартиру, в которой расфасовывала наркотические вещества. Там оперативники нашли еще 110 свертков.

«При проведении дальнейших оперативно-следственных мероприятий установлено, что женщина действовала по указанию лиц, находящихся в Республике Таджикистан. По предварительным данным, это была третья поездка задержанной в наш регион», - отметил Алексей Власов.

Женщина находится под стражей. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.