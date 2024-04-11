В Пензенской области массово проверили ранее судимых жителей

В Пензенской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив» устроили массовую проверку ранее судимых граждан.
Более 600 полицейских, а также росгвардейцы, сотрудники УФСИН и члены общественного совета при региональном УМВД отправились узнавать, не нарушают ли закон бывшие преступники.
Всего правоохранители проверили более 2 000 ранее судимых жителей и около 80 из них привлекли в административной ответственности.
Кроме того, выяснилось, что некоторые не могут самостоятельно найти работу. Им оказана помощь в трудоустройстве, сообщил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Дмитрий Ладугин.
Подобные рейды в регионе будут проводить и дальше.
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