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Общество

В Пензенской области массово проверили ранее судимых жителей

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В Пензенской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Рецидив» устроили массовую проверку ранее судимых граждан.

Более 600 полицейских, а также росгвардейцы, сотрудники УФСИН и члены общественного совета при региональном УМВД отправились узнавать, не нарушают ли закон бывшие преступники.

В Пензенской области массово проверили ранее судимых жителей

Всего правоохранители проверили более 2 000 ранее судимых жителей и около 80 из них привлекли в административной ответственности.

В Пензенской области массово проверили ранее судимых жителей

Кроме того, выяснилось, что некоторые не могут самостоятельно найти работу. Им оказана помощь в трудоустройстве, сообщил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Дмитрий Ладугин.

В Пензенской области массово проверили ранее судимых жителей

Подобные рейды в регионе будут проводить и дальше.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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