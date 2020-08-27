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Криминал

В Никольском районе мужчина едва не зарезал продавца из-за пива

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В Никольском районе осудили 39-летнего местного жителя, угрожавшего зарезать продавца магазина.

Инцидент случился 2 марта в селе Павловка. Нетрезвый мужчина зашел в торговый зал и попросил продать ему в долг четыре полуторалитровые бутылки пива. Продавец, в тот день подменявшая дочь, отказала.

Тогда сельчанин достал из кармана куртки нож, приблизил лезвие к женщине и сказал, что перережет ей горло и сам возьмет спиртное, если она не станет «сотрудничать» и не отдаст спиртное и сигареты добровольно.

Работница магазина испугалась за свою жизнь и передала агрессору пиво и табачные изделия.

«Посчитав, что продавец дала слишком дешевые сигареты, мужчина стукнул ножом по столу и потребовал дать сигареты более дорогой марки. Продавец его требования выполнила, после чего нападавший покинул магазин», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Затем злоумышленник выпил две бутылки похищенного пива и отправился к фельдшеру для обсуждения курса лечения. Именно там мужчину и застали правоохранители, получившие ориентировку от пострадавшей женщины.

Сельчанина признали виновным в разбое и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Наказание показалось мужчине слишком строгим, и он подал апелляцию. Однако суд высшей инстанции оставил приговор без изменения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему мало дали? Нужно 10-15 лет строгого режима.

Гость||

Гость писал(a):

Почему мало дали?
Чего мало дали? Пива?

Гость||

Друзья народа. Дать пива и извиниться.

Имя: Гость
Комментарий:

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