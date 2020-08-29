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Криминал

Сельчанин вместо возвращенного долга получил билет «Банка приколов»

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66-летний житель села Старая Потловка Колышлейского района стал жертвой жестокого розыгрыша.

Мужчина дал знакомому в долг три тысячи рублей. Возвращая деньги, тот протянул бумажку, принятую пенсионером за пятитысячную банкноту. Бывший кредитор отдал две тысячи рублей сдачи, а когда попытался потом расплатиться за покупки, то оказалось, что в руках он держит купюру «Банка приколов» с надписью «Пять тысяч дублей».

Шутка не показалась сельчанину смешной, и он обратился в полицию. Стражи порядка оперативно задержали 35-летнего подозреваемого.

Мужчина, уже судимый за криминальное деяние, признал свою вину. Сейчас по факту мошенничества проводится проверка, после которой будет принято решение о дальнейшей судьбе «юмориста».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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