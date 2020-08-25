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Криминал

В Башмакове пьяный водитель ударил инспектора ДПС локтем

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28-летний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела о применении насилия по отношению к полицейскому.

«По данным следствия, ночью 19 августа мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной ВАЗ-2114. На улице Советской в рабочем поселке Башмаково водитель был остановлен сотрудниками районного отдела МВД России», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Инспектор ДПС предложил гражданину пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. Тогда страж порядка потребовал, чтобы нарушитель проследовал за ним в отдел полиции для оформления протокола.

Водитель начал оказывать сопротивление и как минимум один раз ударил полицейского локтем в лицо. Инспектор получил ушиб и ссадины в районе скулы. На подкрепление прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Они задержали агрессора.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти насилия, не опасного для жизни и здоровья). В настоящее время следователь устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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