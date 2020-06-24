Из-за сайта-дубля пензенец лишился почти 100 тысяч рублей

24.06.2020 | 16:12

Проверка баланса карты закончилась для 50-летнего жителя Пензы потерей хранившихся на счете денег.

Мужчина набрал в поисковике название своего банка, выбрал из результатов поиска первый попавшийся и перешел по ссылке.

«Гражданин не обратил внимания на то, что адрес сайта расходится с адресом официального сайта финансового учреждения, так как открывшаяся страница была как две капли воды похожа на настоящий портал. Для проверки баланса заявитель ввел логин, пароль и цифровые коды, которые поступили в СМС-сообщениях, но нужную информацию получить не смог», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Мужчина позвонил на горячую линию банка. Ответ оператора вверг его в ступор: оказалось, что со счета списано 95 тысяч рублей.

Пензенец обратился в полицию, и сейчас правоохранители устанавливают мошенников, которые изымают у граждан накопления с помощью сайта-дубля.

«При поиске в интернете сервисов оплаты помните о том, что все чаще встречаются сайты-двойники и мошеннические сайты. Используйте для оплаты только проверенные сервисы! Если вы намерены совершить платежную операцию, убедитесь, что выбранный вами сайт действительно является официальным», - напомнили в полиции.