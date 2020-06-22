Молодая пензячка в 3-й раз попалась на фиктивной регистрации мигрантов

22.06.2020 | 14:27

24-летняя пензячка, дважды судимая за фиктивную постановку на учет иностранных граждан, снова будет отвечать за аналогичное преступление.

Следствие установило, что ради получения прибыли она зарегистрировала в ранее принадлежавшей ей квартире четверых мигрантов из республик Армения, Казахстан, Таджикистан и Украины.

За организацию незаконного пребывания иностранных граждан на территории России в отношении молодой женщины возбудили уголовное дело.

«После утверждения обвинительного заключения оно направлено для рассмотрения в суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По итогам пяти месяцев 2020 года из-за нарушений миграционного законодательства в регионе возбудили 86 уголовных дел, из них 40 - о фиктивной постановке людей на учет.